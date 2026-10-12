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Una persona trasladada al hospital por un incendio en San Sebastián

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Euskaraz irakurri: Pertsona bat ospiralera eraman dute Donostian izandako sute baten ondorioz

EITB

Última actualización

Un incendio declarado esta medianoche en un edificio de viviendas entre San Sebastián, Pasaia y Errenteria ha obligado a desalojar a las nueve personas que se encontraban allí. El incendio ya ha sido sofocado. Los bomberos y la Ertzaintza continúan vigilando el lugar.

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