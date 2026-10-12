Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.
Pertsona bat ospiralera eraman dute Donostian izandako sute baten ondorioz
Sute bat piztu da gauerdian Donostia, Pasaia eta Errenteria arteko etxbizitza eraikin batean, eta bertan zeuden bederatzi pertsonak atera behar izan dituzte. Sutea itzali dute dagoeneko, eta suhiltzaileek eta Ertzaintzak bertan jarraitzen dute, badaezpada.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Iparraldeko eta Frantziako lizeoetako ikasleak ikasgeletara itzultzen hasi dira protesten ondoren
ZUZENEAN
Duela min.
Bi pertsona zauritu dira BI-635 errepidean, Muxika parean, izandako istripu batean
ZUZENEAN
Duela min.
Erromesaldia Bizkaiko txoko guztietatik Begoñako Amaren eguna ospatzeko
ZUZENEAN
Duela min.
Hiru lagun zauritu dira Donostian izandako istripu larri batean
ZUZENEAN
Duela min.
Gazteek lekukoa hartu dute Argentinan euskal kulturari eusteko
ZUZENEAN
Duela min.
Korrika egiteko zinta baten eztandak sutea eragin du Donostiako Gros auzoko etxebizitza batean
ZUZENEAN
Duela min.
Ceutako El Guanoko migratzaileen kanpalekua hustu dute
ZUZENEAN
Duela min.
Manadako guardia zibil ohiak hiru eguneko baimena lortu du lehen aldiz
ZUZENEAN
Duela min.
Bi gizon atxilotu dituzte Bedian kablea lapurtzen saiatzea eta trenbidean kalteak egitea egotzita
Gehiago ikusi