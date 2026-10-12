Sutea
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Pertsona bat ospiralera eraman dute Donostian izandako sute baten ondorioz

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Sute bat piztu da gauerdian Donostia, Pasaia eta Errenteria arteko etxbizitza eraikin batean, eta bertan zeuden bederatzi pertsonak atera behar izan dituzte. Sutea itzali dute dagoeneko, eta suhiltzaileek eta Ertzaintzak bertan jarraitzen dute, badaezpada.

Suteak Donostia Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X