El Ayuntamiento de San Sebastián analiza si hay que derribar el edificio incendiado

El Ayuntamiento de San Sebastián analiza este martes si es preciso derribar el edificio Beltza Enea, ubicado en el límite con Pasaia (Gipuzkoa), que sufrió importantes daños en el incendio ocurrido en la madrugada del sábado al domingo en el que nueve personas tuvieron que ser desalojadas.



El alcalde donostiarra, Jon Insausti, ha explicado en una rueda de prensa que técnicos y arquitectos municipales inspeccionan el inmueble para determinar cuál es su estado real.



Ha señalado que puede que los daños hayan sido tan importantes que sea conveniente demoler el edificio, pero ha subrayado que, en todo caso, eso dependerá del informe de los expertos.



El fuego comenzó minutos antes de la medianoche en este edificio de viviendas, ubicado en el camino San Marcos, por causas que aún se desconocen.



En total nueve personas fueron desalojadas y una de ellas evacuada al Hospital Donostia por inhalación de humo.

