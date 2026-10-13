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Crece la preocupación por los ciberataques. ¿Cómo se pueden evitar?
Euskaraz irakurri: Zibererasoen gaineko kezka Unai Aberasturi adituarekin nola ekidin daitezke
Los ciberataques sufridos por los supermercados franceses han aumentado la preocupación en la sociedad. ¿Cómo es posible hackear los congeladores de los supermercados? Los expertos explican que nadie está a salvo de este tipo de ataques, sobre todo, porque cada vez tenemos más dispositivos conectados en casa.
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