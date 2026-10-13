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Crece la preocupación por los ciberataques. ¿Cómo se pueden evitar?

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Euskaraz irakurri: Zibererasoen gaineko kezka Unai Aberasturi adituarekin nola ekidin daitezke

EITB

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Los ciberataques sufridos por los supermercados franceses han aumentado la preocupación en la sociedad. ¿Cómo es posible hackear los congeladores de los supermercados? Los expertos explican que nadie está a salvo de este tipo de ataques, sobre todo, porque cada vez tenemos más dispositivos conectados en casa.

Ciberataques Sociedad

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