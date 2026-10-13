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Zibererasoen gaineko kezka handitzen ari da. Nola ekidin daitezke?
Frantziako supermerkatuek jasandako zibererasoek kezka areagotu dute. Posible al da supermerkatuen izozkailuak hackeatzea? Adituek inor ez dagoela horrelako erasoetatik salbu azaltzen dute, batez ere, etxean gero eta gailu konektatu gehiago ditugulako.
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