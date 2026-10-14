Paralizan temporalmente el desahucio de una familia con dos menores del barrio donostiarra de Egia

El sindicato de vivienda de Gros de Donostia, Saretxe, ha informado de que ha conseguido paralizar el desahucio de una familia del barrio donostiarra de Egia, con dos menores de ocho y diez años a su cargo, previsto para el próximo lunes, 19 de octubre, a las 08:00 horas. Según ha explicado, el lanzamiento se ha paralizado durante dos meses para proceder al análisis de la situación de esta familia y lograr el informe de vulnerabilidad.

En declaraciones a Radio Euskadi, la portavoz de Saretxe, Noa Goikoetxea, ha explicado que el sindicato ha conseguido retrasar el desahucio "solo por dos meses, mientras estudian la situación", aunque ha considerado que se trata de una "buena noticia". De este modo, ha valorado que este aplazamiento va a permitir al sindicato "seguir trabajando en sentido de poder negociar con la propiedad y parar de manera definitiva este desahucio".

Según ha señalado, el último objetivo es que esta familia "consiga un nuevo contrato y se pueda quedar en la casa en la que están hoy en día".

La familia está formada por seis personas, entre ellas dos niños de 10 y 8 años, llevaba siete años viviendo en la casa e iba a ser desahuciada el lunes, tras "dos meses impagados en 2024 en siete años".

Desde el sindicato, señalan que los ingresos de esta familia "son muy escasos", porque "uno de los padres sufrió un accidente laboral, ha sufrido intervenciones quirúrgicas, y aún está en rehabilitación" y, además, residen dos menores y sus abuelos, "en situación de vulnerabilidad".

El pasado martes, Saretxe explicaba que "han buscado alquiler, pero en Donostia es imposible encontrar nada". Por lo tanto, reclamaba que se conceda a esta familia Certificado de Vulnerabilidad para que "según el Real Decreto 29/2026 o 'Maricarmen' se active la defensa" antidesahucios.