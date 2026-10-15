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El 75 % de las multinacionales usan la IA para filtrar los curriculums en los procesos de selección
Cada vez más empresas utilizan la inteligencia artificial para hacer una primera criba de currículums en los procesos de selección de empleo. Si en nuestro CV no hemos incluido algunas palabras clave, el algoritmo de la IA puede dejarnos fuera del proceso.
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