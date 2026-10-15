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Multinazionalen % 75ek adimen artifiziala erabiltzen dute curriculumen lehen baheketa egiteko

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Lan-hautaketa prozesuetan curriculumen lehen baheketa adimen artifizial bidez egiten ari dira gero eta enpresa gehiago. Dokumentuak ez baditu hitz zehatz batzuk jasotzen, baliteke AAren filtroak curriculuma baztertzea. 

Lana Inteligentzia artifiziala Gizartea

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