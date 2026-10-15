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Multinazionalen % 75ek adimen artifiziala erabiltzen dute curriculumen lehen baheketa egiteko
Lan-hautaketa prozesuetan curriculumen lehen baheketa adimen artifizial bidez egiten ari dira gero eta enpresa gehiago. Dokumentuak ez baditu hitz zehatz batzuk jasotzen, baliteke AAren filtroak curriculuma baztertzea.
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