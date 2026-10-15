El Departamento de Salud del Gobierno Vasco pondrá en marcha una nueva campaña de vacunación del papiloma humano (VPH) dirigida a chicos. La campaña se iniciará en enero de 2027 y estará dirigida a varones nacidos en 2008 así como a los nacidos entre 2009 y 2014 que no hayan recibido previamente la vacuna.

Como novedad, el Departamento de Salud enviará SMS para avisar de la campaña, que se realizará también en los centros de salud por primera vez (a partir de los 12 años se seguirá administrando en los centros escolares).

Las niñas de la CAV están siendo vacunadas para el VPH desde 2007, y fue en 2024 cuando la vacunación se dirigió también a los chicos de 12 años porque se vio que la protección es máxima cuando se vacuna a ambos sexos.

La vía principal de contagio del virus de papiloma es el contacto sexual, pero Osakidetza lo incluye dentro de su calendario de vacunas porque se asocia a cáncer de cuello uterino.