Osakidetza
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Salud pone en marcha una nueva campaña de vacunación del papiloma humano (VPH) dirigida a chicos

Arrancará en enero de 2027 y estará dirigida a varones nacidos en 2008 así como a los nacidos entre 2009 y 2014 que no hayan recibido previamente la vacuna. Por primera vez, el Departamento de Salud enviará SMS para avisar de la campaña.
vacuna txertoa jovenes gazteak la casilla bilbo bilbao
Un joven recibe una vacuna. Foto: Orain
Euskaraz irakurri: Osasun Sailak giza papilomaren txertaketa kanpaina berri bat jarriko du abian mutilentzat

EITB

Última actualización

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco pondrá en marcha una nueva campaña de vacunación del papiloma humano (VPH) dirigida a chicos. La campaña se iniciará en enero de 2027 y estará dirigida a varones nacidos en 2008 así como a los nacidos entre 2009 y 2014 que no hayan recibido previamente la vacuna.

Como novedad, el Departamento de Salud enviará SMS para avisar de la campaña, que se realizará también en los centros de salud por primera vez (a partir de los 12 años se seguirá administrando en los centros escolares).

Las niñas de la CAV están siendo vacunadas para el VPH desde 2007, y fue en 2024 cuando la vacunación se dirigió también a los chicos de 12 años porque se vio que la protección es máxima cuando se vacuna a ambos sexos.

La vía principal de contagio del virus de papiloma es el contacto sexual, pero Osakidetza lo incluye dentro de su calendario de vacunas porque se asocia a cáncer de cuello uterino.

Osakidetza iniciará en Gipuzkoa el cribado del Virus del Papiloma Humano en mujeres de más de 30 años
Vacunas Jóvenes Osakidetza Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X