Osakidetza iniciará en Gipuzkoa el cribado del Virus del Papiloma Humano en mujeres de más de 30 años

Osakidetza pondrá en marcha antes del inicio del verano un proyecto piloto de autotoma en Gipuzkoa para la detección del virus del papiloma humano (VPH) dirigido a mujeres de más de 30 años, dentro del cribado de cáncer de cérvix.

El proyecto comenzará concretamente en el área de Donostialdea y Tolosaldea y se dirigirá inicialmente a unas 1500 mujeres que no han participado previamente en el programa de cribado de cérvix.

Una vez finalice esta primera fase, que se alargará unos tres meses, se extenderá progresivamente al resto de Gipuzkoa y Álava y Bizkaia, según ha informado este miércoles el Departamento vasco de Salud.

¿Cómo se llevará a cabo?



Se les enviará una carta personalizada de invitación a esas mujeres en la que se les va a ofrecer la opción de realizar el test del virus del papiloma humano mediante el procedimiento de autotoma vaginal, una técnica sencilla que permite a la mujer recoger su propia muestra vaginal en casa.



Junto a la carta de invitación, las destinatarias recibirán en su domicilio un kit de autotoma, que contiene un dispositivo de toma (hisopo), un tubo estéril para depositar la muestra y un sobre-contenedor para su traslado.



Desde el Departamento de Salud han asegurado que se trata de un procedimiento indoloro, rápido y muy fácil de realizar, validado científicamente y tan fiable como la toma realizada por un profesional sanitario.

La muestra se entregará en un centro de salud y los resultados se comunicarán a través de un mensaje SMS o por teléfono.

Según el Departamento de Salud, la autotoma tiene como objetivo principal "reducir las barreras" que las mujeres indican para no realizar el cribado de cérvix de la forma habitual, en consulta presencial, como son la falta de tiempo, la incomodidad o la dificultad para acudir a consulta.

El VPH es la causa principal del cáncer de cuello uterino, aunque también puede estar relacionado con otros cánceres ginecológicos y anogenitales.

El cáncer de cuello de útero, ha recordado Salud, puede prevenirse hasta en un 80 % mediante pruebas periódicas que detectan precozmente lesiones que pueden evolucionar a cáncer.

