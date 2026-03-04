Osakidetzak giza papilomaren birusaren baheketa hasiko du, 30 urtetik gorako emakumeentzako
Etxera bidalitako gutun baten bidez helaraziko zaie emakumeei, laginak norberak etxean har dezan. Proiektu pilotua Donostialdean eta Tolosaldean hasiko da, eta, ondoren, Gipuzkoa osora zabalduko da, baita Araba eta Bizkaira ere.
Osakidetzak giza papilomaren birusaren (GPB) baheketarako laginak norberak hartzeko sistema martxan jarriko du uda baino lehen, 30 urtetik gorako emakumeei zuzenduta.
Zehazki, lehen laginak Donostialdean eta Tolosaldean hartuko dira, zerbixeko baheketa-programan aldez aurretik parte hartu ez duten 1.500 emakumeri. Behin lehen fasea amaituta (hiru bat hilabeteko iraupena izango du), Gipuzkoako gainerako lurraldeetara zabalduko da baheketa, baita Araba eta Bizkaira ere, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak asteazken honetan jakinarazi duenez.
Nola gauzatuko da?
Emakume horiek gutuna jasoko dute, testa etxean bertan egiteko jarraibideekin. Hala, emakumeak bere baginako lagina jaso ahal izango du.
Horretarako, gutunarekin batera, testa etxean egiteko kit bat jasoko dute, lagina jasotzeko kotoi-zotz bat, lagina uzteko hodi bat eta gero eramateko edukiontzi bat. Lagina osasun-etxe batera eraman behako da, eta emaitzak SMS mezu bidez edo telefonoz jakinaraziko dira.
Osasun Sailak azaldu du prozesua erraza eta azkarra dela, eta fidagarria. Helburu nagusia da emakumeek dituzten "oztopoak murriztea", hala nola denbora falta, deserosotasuna eta kontsultara joateko zailtasunak.
Giza papilomaren birusa da umetoki-lepoko minbiziaren arrazoi nagusia, eta Osasun Sailak ohartarazi duenez, umetoki-lepoko minbizia % 80ra arte prebenitu daiteke aldizkako proben bidez.
Zure interesekoa izan daiteke
Eusko Jaurlaritzak laguntza eskaini die Santanderren hildakoen familiei
Ertzaintzak hiru euskal gazteen heriotzaren berri eman die familiei: Barakaldoko 19 urteko bi neska eta Balmasedako 21 urteko mutil bat.
Biktimak Herasko La Granja ikastetxeko ikasleak ziren, nekazaritza eta ingurumen prestakuntzan erreferentziazko zentrokoak
Tragediaren biktimek abeltzaintzako eta animalien osasun-laguntzako goi-mailako teknikaritzako zikloan parte hartzen zuten. Zentro horrek ikasleak prestatzen ditu abeltzaintzako ustiategiak kudeatzeko eta albaitari-taldeekin lankidetzan aritzeko.
Zer dakigu, eta zer ez, Santanderreko istripuaz?
Astearte arratsaldean Santanderko El Bocal kostaldeko pasabidean izandako istripuaren nondik norakoak ikertzen ari dira. Pasabideetako bat behera etorri zen eta bost pertsona hil ziren, tartean, hiru euskal herritar.
Elvillarko (Araba) neska bat zainketa intentsiboetako unitatean dago, Santanderreko istripuaren ondorioz
Gaztea, Elvillarkoa, larri dago Valdecillako Markes Unibertsitate Ospitalean.
Barakaldoko bi gazte eta Balmasedako bat, Santanderreko istripuan hildakoen artean
Espainiako Gobernuak Kantabrian duen Ordezkaritzak jakinarazi duenez, bost hildakoak Barakaldoko (Bizkaia) 19 urteko bi neska, Balmasedako (Bizkaia) 21 urteko mutil bat, Igollo de Camargoko (Kantabria) 22 urteko beste gazte bat eta Almeriako (20 urte) beste bat dira. Atzotik ospitalean dagoen neska, berriz, Elvillarkoa (Araba) da eta 19 urte ditu.
Hornidura arazorik izango al da Euskal Herriko gasolindegietan? Larritzeko arrazoirik ez, zerbitzuguneen elkartearen arabera
Auto gehiago ibili dira azken egunotan gasolindegietan eta zenbait arazo izan dira hornidurarekin.
Albiste izango dira: Gau erabakigarria Anoetan, Ekialde Hurbileko gatazka eta tolosar baten gorpuaren agerpena Parisen
Gaur Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Ibilaldiaren aurtengo kanta aurkeztu dute, “Hiri Kiribili Bil”
Kirikiño Bilboko ikastolak antolatu du Bizkaiko ikastolen aldeko aurtengo jaia. Kantua Aiora Renteriak (Zea Mays), Unai Madariagak (Ezezez) eta Txopet hirukoteak konposatu eta interpretatu dute.
Auto-ilarak Arrontegiko zubian, Getxorako noranzkoan, istripu arin baten ondorioz
Errei bat itxi behar izan dute, eta arazoak sortzen ari dira eskuinaldeko sarbide nagusietako batean.