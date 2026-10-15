Giza papilomaren kontrako mutilentzako txertaketa-kanpaina berria abiatuko du Osasun Sailak
2027ko urtarrilean hasiko da, eta 2008an jaiotako mutilei eta 2009 eta 2014 artean jaio eta txertoa jaso ez dutenei zuzenduta dago. Lehen aldiz, Osasun Sailak SMSak bidaliko ditu kanpainaren berri emateko.
Mutilei zuzendutako giza papilomaren txertaketa-kanpaina berri bat jarriko du abian Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak. Kanpaina 2027ko urtarrilean hasiko da, eta 2008an jaiotako gizonezkoentzat eta 2009 eta 2014 artean jaio eta txertoa jaso ez dutenentzat izango da.
Berrikuntza gisa, Osasun Sailak SMSak bidaliko ditu kanpainaren berri emateko. Kanpaina osasun-zentroetan ere egingo da lehen aldiz (12 urtetik gorakoek, ordea, ikastetxeetan jasoko dute txertoa).
EAEko neskatoak 2007tik jaso izan dute GPBaren aurkako txertoa, eta 2024an 12 urteko mutikoei ere jarri zitzaien txertoa, bi sexuak txertatuta babesa areagotu egiten dela egiaztatu zelako.
Papiloma birusa kutsatzeko bide nagusia sexu-kontaktua da, baina Osakidetzak txertoen egutegiaren barruan sartzen du, GPBa umetoki-lepoko minbiziarekin lotzen delako.