Un accidente en el que se han visto implicados seis vehículos ha provocado importantes problemas de circulación en la AP-8, a la altura de Iurreta (Bizkaia), en sentido Donostia. El siniestro ha obligado a cortar dos carriles en el kilómetro 90 de la autopista y ha generado retenciones de al menos cuatro kilómetros, según ha informado la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco.

Dos personas han sido trasladadas al hospital debido al accidente.

Las retenciones han alcanzado los cuatro kilómetros en dirección a Donostia, mientras dos carriles han permanecido cortados al tráfico.