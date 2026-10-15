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TRAFIKOA
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Trafikoa bere horretara itzuli da AP-8an, Iurretan, sei ibilgailuren arteko istripuak auto-ilara luzeak sortu ostean

Istripuaren ondorioz, bi errei itxi dituzte 90. kilometroan, eta gutxienez lau kilometroko auto-ilarak sortu dira. Bi pertsona ospitalera eraman dituzte. 

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Sei ibilgailuk istripua izan dute AP-8 autobidean, Iurreta parean (Bizkaia), Donostiarako noranzkoan. Istripuaren ondorioz, bi errei itxi dituzte autobideko 90. kilometroan, eta gutxienez lau kilometroko auto-ilarak sortu dira, Eusko Jaurlaritzako Trafiko Zuzendaritzak jakinarazi duenaren arabera.

Bi pertsona ospitalera eraman dituzte. 

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