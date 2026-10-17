Dos menores detenidos por la muerte de una anciana hallada maniatada en su casa en Burgos

La Policía Nacional ha detenido a dos menores de edad, de 17 y 16 años, como supuestos autores de la muerte de una mujer de 83 años, que el martes apareció fallecida, amordazada y maniatada en su vivienda de Burgos al no poder acceder al aparato de oxígeno que utilizaba.



Los dos menores fueron detenidos este viernes por la noche y, tras prestar declaración durante la madrugada, han pasado a disposición de la Fiscalía de Guardia de Burgos, que deberá decidir sobre su ingreso en un centro de menores como medida cautelar, ha explicado la Policía Nacional en nota de prensa.



La autopsia realizada a la mujer reveló que había fallecido por una insuficiencia respiratoria tras ser amordazada e inmovilizada, lo que le impidió acceder al aparato de oxígeno que utilizaba en su día a día. Su cuerpo no presentaba otros signos de violencia.



La Policía Nacional ha explicado que la investigación se ha centrado, desde el primer momento, en que la muerte de la mujer, considerada homicidio, se habría producido durante un robo, ya que la vivienda estaba revuelta y algunas habitaciones presentaban el desorden típico en un robo de joyas o dinero.



El suceso tuvo lugar en la tarde del pasado martes, en un piso de la calle Vitoria, en el barrio burgalés de Gamonal, y fue la cuidadora que llegó pasadas las seis la que encontró el cuerpo sin vida de la mujer, que se había quedado sola después de que su hijo se marchara tras haber comido con ella.



La investigación policial, con visionado de las cámaras de seguridad del entorno del portal de la víctima, han permitido identificar y detener a los supuestos autores, y ahora las muestras de ADN recogidas por Policía Científica se cotejarán con las de los detenidos.



La Policía Nacional ha indicado que la investigación sigue abierta, sin descartar nuevas detenciones, y ha explicado que la entrada de los dos menores en la vivienda tenía por objeto el robo, y que la muerte de la mujer fue consecuencia de amordazarla y maniatarla.



Los agentes han logrado, además, recuperar varias de las joyas de oro que fueron robadas.