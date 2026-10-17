Una mujer de 19 años se suicida en Angelu días después de ser agredida sexualmente

Una mujer de 19 años se ha suicidado en Angelu (Lapurdi) días después de ser víctima de una agresión sexual, según han denunciado varios grupos feministas de Euskal Herria, que han calificado lo ocurrido de "asesinato machista" y han convocado movilizaciones para hoy y el lunes en las capitales de Euskal Herria.

La organización socialista de mujeres de Euskal Herria, Itaia, ha denunciado en un comunicado el agravamiento de la violencia contra las mujeres y ha señalado que la situación es "especialmente cruda" en el Estado francés, donde, según sus datos, cada dos minutos una mujer es agredida y cada tres minutos lo es una menor. Itaia ha puesto como ejemplo varios casos de violencia machista ocurrida en Iparralde: en Baiona, una mujer fue drogada y agredida por su expareja, quien después difundió las imágenes de la violación. En Biarritz, varios menores de 3-4 años fueron agredidos por dos monitores. Según Itaia, las denuncias por agresión sexual a menores superan las 500 en Iparralde.

La organización feminista afirma que la violencia machista deja "vulnerables e indefensas" a las mujeres, y por contra, ha denunciado la impunidad de los agresores. "La difusión de ideas machistas y reaccionarias normaliza discursos y actitudes contra las mujeres y crea un contexto de legitimación de las agresiones", han criticado.

Ante ello, han considerado "urgente" difundir una posición contraria al machismo entre la opinión pública y han convocado concentraciones de repulsa para este sábado en las capitales de Hego Euskal Herria: Pamplona (plaza San Francisco, 19:00 horas), San Sebastián (Boulevard, 19:30 horas), Bilbao (el Arenal, 19:00 horas) y Vitoria-Gasteiz (Farolón, 19:00 horas).

En la misma línea, el colectivo transfeminista Sutan ha denunciado la "complicidad y responsabilidad de las estructuras patriarcales" y ha calificado lo ocurrido en Angelu de "asesinato machista". Para Sutan, "el sistema y la justicia han dejado desamparada a la mujer".

Según recoge el diario Sud Ouest, la joven se suicidó el 19 de septiembre, ocho días después de ser agredida por un hombre en Baiona. El presunto agresor, de 36 años, se encuentra ya en prisión preventiva.