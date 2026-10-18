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El caso de "Las 11 de Basauri", condenadas por abortar en los años 70, cumple 50 años
Esta semana se ha cumplido 50 años de la detención en Basauri de un grupo de amas de casa que, años después, fueron juzgadas y condenadas por abortar, o por intentarlo, cuando el aborto era delito en España. Sus identidades siguen siendo un misterio, pero su caso fue una de las grandes banderas del feminismo vasco en los años 80 y contribuyó a que, poco después se legalizara la interrupción del embarazo.
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