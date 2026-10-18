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70eko hamarkadan abortatzeagatik zigortutako "Basauriko Hamaiken" auziak 50 urte bete ditu
Aste honetan 50 urte bete dira Basaurin, Espainiako Poliziak etxekoandre talde bat atxilotu zuela. Urte batzuk geroago, abortatzeagatik edo, besterik gabe, saiatzeagatik epaitu eta kondenatu egin zituzten, Espainian abortua delitu zelako. Mende erdi geroago, ezezagunak izaten jarraitzen dute baina "Basauriko Hamaikak" bezala ezagun egin zen kasua, euskal feminismoaren ikur izan zen 80ko hamarkadaren hasieran. Emakume haiek kondenatu eta gutxira, Espainiak abortuaren legea onartu zuen.
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