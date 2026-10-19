La dana Adam mantiene la alerta roja por lluvias en Valencia y Alicante, antes de desplazarse a Cataluña

La dana Adam mantiene hoy una situación de inestabilidad en la Península y Baleares, con Alicante y Valencia en aviso rojo por lluvias torrenciales hasta las 10 horas, y avisos naranjas en Barcelona, Girona, Tarragona, Ibiza, Formentera, Mallorca y Menorca.

A lo largo del día las lluvias irán debilitándose en estas zonas y desplazándose hacia Cataluña, donde podrán ser fuertes o muy fuertes y persistentes por la tarde.

Durante la madrugada y primeras horas de la mañana continuarán los chubascos y tormentas del domingo con intensidad muy fuerte o torrencial en la Comunidad Valenciana, los litorales del sureste y Baleares, donde pueden dejarse acumulados muy importantes en pocas horas. En Mallorca son también probables las rachas muy fuertes de viento.

Según el aviso especial emitido este domingo por la Aemet, durante la primera mitad del lunes continuarán las precipitaciones localmente muy fuertes o torrenciales en el litoral sur de Valencia, el entorno del cabo de la Nao, los litorales de Murcia y Almería y Baleares.

La agencia advierte de que durante el episodio pueden acumularse entre 300 y 400 litros por metro cuadrado de forma local, sin descartar valores puntuales más elevados en las zonas más afectadas, aunque señala que "dada la gran incertidumbre en la evolución de las estructuras atmosféricas, no es posible determinar con precisión las áreas afectadas".