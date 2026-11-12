El Palacio Euskalduna de Bilbao acoge estos días la Conferencia Europea de Salud Pública, donde el presidente del comitéorganizador, el investigador Manuel Franco, ha propuesto premiar a quienes vayan en bicicleta al trabajo: "No es ciencia ficción", ha asegurado a EFE, poniendo a Bélgica como ejemplo.

En Bélgica, cuando los trabajadores realizan el trayecto en bicicleta desde su domicilio hasta su lugar de trabajo, reciben una bonificación de 0,36 euros por kilómetro, con un límite de 25 kilómetros, esto es, 3.610 euros anuales.

Según Franco, la diferencia sobre la salud entre quienes acuden al trabajo en coche o en bicicleta es "espeluznante". De hecho, un estudio de la Universidad de Glasgow estima que el riesgo de enfermedades cardiovasculares es un 46% menor, el del cáncer un 45% menor y el de la muerte prematura un 41%.