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Lanera bizikletaz joaten diren langileei ordainsariak ematea proposatu du Ikerbasqueko ikerlari batek

Lanera bidea pedalei eraginez egiteak saria du Belgikan: 0,37 euro kilometroko. Eredu hori aplikatzea proposatu du ikerlari batek, Osasun Publikoko Europako Konferentzian.
(Foto de ARCHIVO) Bicicletas en Bilbao REMITIDA / HANDOUT por AYUNTAMIENTO DE BILBAO / ARKAITZ SAIZ CALDERON Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 22/5/2022
Bizikleten artxiboko irudi bat Bilbon. Argazkia: Europa Press

Agentziak | EITB

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Bilboko Euskalduna Jauregian Osasun Publikoko Europako Konferentzia egiten dihardute egunotan. Antolakuntza-taldeko presidenteak, Manuel Franco ikerlariak, lanera bizikletan doazenak saritzea proposatu du: “ez da zientzia fikzioa”, ziurtatu dio EFE agentziari, Belgika eredu jarriz. BC3 aldaketa klimatikoari buruzko euskal ikerketa zentroko ikerlaria da Franco, Ikerbasquen.

Azaldu duenez, Belgikan, langileek etxetik lantokira joateko bidea bizikletan egiten dutenean, kilometro bakoitzeko 0,36 euroko hobaria jasotzen dute, 25 kilometroko mugarekin: urtean 3.610 euro, alegia.

Francoren arabera, lanera autoz edo bizikletaz doazenen arteko aldea “izugarria” da osasunean. Glasgowko Unibertsitatearen arabera, gaixotasun kardiobaskularren arriskua % 46 txikiagoa da, minbiziarena % 45 txikiagoa eta heriotza goiztiarrarena % 41.

Bizikletak Osasuna

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