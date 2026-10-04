90 AÑOS DEL PRIMER GOBIERNO VASCO
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Los descendientes de quienes hicieron historia recuerdan el primer Gobierno Vasco

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Los descendientes de José Antonio Agirre, Juan de los Toyos y Alfredo Espinosa recuerdan su legado.

Gobierno Vasco Jose Antonio Agirre Política

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