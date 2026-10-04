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Historia egin zutenen ondorengoek lehen Eusko Jaurlaritzaren memoria berreskuratu dute
Jose Antonio Agirreren, Juan de los Toyosen eta Alfredo Espinosaren ondorengoek haien ondarea ekarri dute gogora.
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