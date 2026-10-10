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EH Bildu y ERC reeditarán su coalición al Senado en las elecciones del 29-N

Las bases de ambas fuerzas soberanistas deberán ratificar la propuesta en los próximos días.
EH Bildu y ERC reeditarán su coalición al Senado en las elecciones del 29-N
Euskaraz irakurri: EH Bilduk eta ERCk Senaturako koalizioa berrituko dute azaroaren 29ko hauteskundeetan

EITB

Última actualización

EH Bildu y ERC han acordado que volver a presentarse como coalición en las elecciones del 29 de noviembre para el Senado con el objetivo de unir fuerzas en defensa de los derechos de vascos y catalanes, ampliar las coberturas sociales y hacer frente al "bloque reaccionario".

En una nota conjunta, ambas formaciones han valorado su colaboración en esta cámara y consideran que "la unión de fuerzas ha dado sus frutos durante las últimas legislaturas". Apuestan por continuar con una fórmula conjunta que, a su juicio, ha demostrado su utilidad para defender "los intereses de ambos pueblos y de sus mayorías sociales". 

En su opinión, "ante la amenaza que supondría un Gobierno del bloque reaccionario en el Estado, las izquierdas soberanistas vasca y catalana tienen claro que el próximo 29 de noviembre hay partido. Y que es posible ganarlo, aunque para hacerlo es necesario sumar fuerzas, unir voluntades y poner por delante aquello que comparten nuestros pueblos: la defensa de sus derechos, de unas condiciones de vida dignas y de su capacidad para decidir su futuro", agregan.

Las bases de ambas fuerzas soberanistas deberán ratificar la propuesta en los próximos días.

ERC EH Bildu Elecciones Política

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