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GKS e IAS debaten en Elizondo sobre el auge del fascismo y las estrategias para combatirlo

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Faxismoa eta hari aurre egiteko estrategia jorratu dituzte GKSk eta IASk antolatutako topagunean, Elizondon
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Faxismoa eta hari aurre egiteko estrategiak jorratu dituzte GKSk eta IASk antolatutako topagunean

EITB

Última actualización

Han proclamado consignas contra el fascismo y han defendido que la lucha socialista es el camino para frenar y poner pie en pared a los totalitarismos. La protesta ha tenido lugar en el marco del Gazte Topagune Sozialista, un encuentro que se celebra desde hace seis años.

Gipuzkoa Comunidad Autonóma Vasca Política

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