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GKS e IAS debaten en Elizondo sobre el auge del fascismo y las estrategias para combatirlo
Han proclamado consignas contra el fascismo y han defendido que la lucha socialista es el camino para frenar y poner pie en pared a los totalitarismos. La protesta ha tenido lugar en el marco del Gazte Topagune Sozialista, un encuentro que se celebra desde hace seis años.
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