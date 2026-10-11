TOPAGUNEA ELIZONDON

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Faxismoa eta hari aurre egiteko estrategiak jorratu dituzte GKSk eta IASk antolatutako topagunean

Iragarkia
Faxismoa eta hari aurre egiteko estrategia jorratu dituzte GKSk eta IASk antolatutako topagunean, Elizondon
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Sozialismoaren aldeko borroka hauspotzeko konpromisoa erakutsi dute, eta faxismo eta totalitarioari aurre egingo dion horma izango direla aldarrikatu dute. Seigarren urtez, lau egunerako bildu dira milaka gazte, Gazte Topagune Sozialistan.

Gipuzkoa Euskal Autonomia Erkidegoa Politika

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