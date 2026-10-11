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Faxismoa eta hari aurre egiteko estrategiak jorratu dituzte GKSk eta IASk antolatutako topagunean
Sozialismoaren aldeko borroka hauspotzeko konpromisoa erakutsi dute, eta faxismo eta totalitarioari aurre egingo dion horma izango direla aldarrikatu dute. Seigarren urtez, lau egunerako bildu dira milaka gazte, Gazte Topagune Sozialistan.
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