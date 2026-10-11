Día de la Hispanidad
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PP llama a celebrar el 'Día de la Hispanidad' "sumando a la convivencia en libertad para tener prosperidad"

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La presidenta del PP de Bizkaia, Amaya Martínez, y la secretaria general del PP vasco, Esther Martínez, en la celebración del 'Día de la Hispanidad' en Bilbao. EUROPA PRESS 11/10/2026
18:00 - 20:00

EITB

Última actualización

El Partido Popular de Euskadi ha conmemorado hoy en Bilbao la fiesta de la Hispanidad, en un acto que ha reunido a hispanos de distintas nacionalidades  que viven en Bizkaia. En la celebración, que se ha desarrollado en un ambiente festivo, las populares Esther Martinez y Amaya Fernández han destacado los valores y principios que unen a más de 500 millones de personas en el mundo unidas por una lengua común.

PP Vasco Política

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