Hispanitatearen eguna
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Euskadiko PPk Hispanitatearen Eguna ospatzeko deia egin du

Iragarkia
La presidenta del PP de Bizkaia, Amaya Martínez, y la secretaria general del PP vasco, Esther Martínez, en la celebración del 'Día de la Hispanidad' en Bilbao. EUROPA PRESS 11/10/2026
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Euskadiko Alderdi Popularrak 'Hispanitatearen jaia' ospatu du gaur, Hizpanitatearen Egunaren bezperan, Bilbon bizi diren Latinoamerikako hainbat pertsonarekin. Ekitaldian azpimarratu dutenez, Hispanitateak 500 milioi herritar elkartzen ditu hizkuntza komun baten inguruan, harreman horrek eragindako printzipioak partekatuz. Esther Martinezek aurreiritziak alde batera uzteko eskatu du Hispanitatea benetan zer den jakiteko.

Euskadiko Alderdi Popularra Politika

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