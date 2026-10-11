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Euskadiko PPk Hispanitatearen Eguna ospatzeko deia egin du
Euskadiko Alderdi Popularrak 'Hispanitatearen jaia' ospatu du gaur, Hizpanitatearen Egunaren bezperan, Bilbon bizi diren Latinoamerikako hainbat pertsonarekin. Ekitaldian azpimarratu dutenez, Hispanitateak 500 milioi herritar elkartzen ditu hizkuntza komun baten inguruan, harreman horrek eragindako printzipioak partekatuz. Esther Martinezek aurreiritziak alde batera uzteko eskatu du Hispanitatea benetan zer den jakiteko.
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