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Aizpurua: "La decisión sobre la 'Ley de Nietos' es aberrante, el derecho a voto es uno de los puntales de las democracias"

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Aizpurua: "Biloben Legea delakoari buruzko erabakia zentzugabea da, bozkatzeko eskubidea demokrazien oinarrietako bat da"

EITB

Última actualización

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha acusado a los tribunales de "irrumpir en política" y ha tachado de "aberrante" la suspensión del derecho a votar el 29 de noviembre a los descendientes de exiliados nacionalizados al amparo de la ley de memoria democrática. Según ha expresado en una entrevista en Radio Euskadi este martes, la decisión "denota la escasa independencia del poder judicial que existe en este país", un poder que considera "sometido a otros designios, a otros intereses y a otras voluntades".

EH Bildu Congreso Diputados Gobierno de España Política

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