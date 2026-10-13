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Aizpurua: "Biloben legeari buruzko erabakia zentzugabea da, bozkatzeko eskubidea demokrazien oinarrietako bat da"

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

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Memoria Demokratikoaren Legearen babesean nazionalizatutako erbesteratuen ondorengoei azaroaren 29an botoa emateko eskubidea kentzea erabaki du Auzitegi Gorenak, eta Mertxe Aizpurua EH Bilduk Kongresuan duen bozeramaileak "politikan sartzea" leporatu die, eta "zentzugabetzat" jo du. Radio Euskadin egindako elkarrizketan adierazi duenez, erabakiak "herri honetan dagoen botere judizialaren independentzia eskasa" nabarmen jarri du, eta botere hori "beste helburu batzuen, beste interes batzuen eta beste borondate batzuen mende" dagoela uste du.

EH Bildu Diputatuen Kongresua Espainiako gobernua Politika

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