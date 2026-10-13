Los Reyes de España visitan Ceuta para mostrar su apoyo a la población tras la crisis migratoria

Los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, visitan este martes Ceuta en su primer viaje a esta ciudad autónoma desde el inicio del reinado en 2014. La agenda incluye una recepción institucional, una visita al colegio Vicente Aleixandre, un homenaje a las personas fallecidas durante la entrada masiva de migrantes de finales de julio y un encuentro con representantes de la sociedad ceutí.

La jornada ha comenzado con un amplio despliegue de efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil en las inmediaciones del Ayuntamiento, donde los monarcas serán recibidos a las 12:30 horas por el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas (PP), su equipo de Gobierno y los diputados de la Asamblea. Durante la recepción, Felipe VI mantendrá un encuentro con Vivas en el Palacio Autonómico y los Reyes recibirán las llaves de la ciudad.

A las 16:45 horas, Felipe VI y Letizia visitarán el colegio de educación infantil y primaria Vicente Aleixandre. Después se desplazarán al cementerio musulmán de Sidi Embarek, donde participarán en un acto en recuerdo de las personas que murieron los días 30 y 31 de julio cuando intentaban llegar a nado desde Marruecos. Algunas de las víctimas están enterradas en este cementerio en tumbas sin nombre, ya que no todas han podido ser identificadas.

La agenda oficial concluirá a las 19:00 horas con un encuentro con representantes de la sociedad ceutí en el Parador, donde el rey se dirigirá a los asistentes. Los monarcas pasarán la noche en Ceuta y el miércoles viajarán a Melilla, la otra ciudad autónoma que todavía no habían visitado desde el comienzo del reinado.