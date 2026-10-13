Los Reyes de España visitan Ceuta para mostrar su apoyo a la población tras la crisis migratoria
Los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, visitan este martes Ceuta en su primer viaje a esta ciudad autónoma desde el inicio del reinado en 2014. La agenda incluye una recepción institucional, una visita al colegio Vicente Aleixandre, un homenaje a las personas fallecidas durante la entrada masiva de migrantes de finales de julio y un encuentro con representantes de la sociedad ceutí.
La jornada ha comenzado con un amplio despliegue de efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil en las inmediaciones del Ayuntamiento, donde los monarcas serán recibidos a las 12:30 horas por el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas (PP), su equipo de Gobierno y los diputados de la Asamblea. Durante la recepción, Felipe VI mantendrá un encuentro con Vivas en el Palacio Autonómico y los Reyes recibirán las llaves de la ciudad.
A las 16:45 horas, Felipe VI y Letizia visitarán el colegio de educación infantil y primaria Vicente Aleixandre. Después se desplazarán al cementerio musulmán de Sidi Embarek, donde participarán en un acto en recuerdo de las personas que murieron los días 30 y 31 de julio cuando intentaban llegar a nado desde Marruecos. Algunas de las víctimas están enterradas en este cementerio en tumbas sin nombre, ya que no todas han podido ser identificadas.
La agenda oficial concluirá a las 19:00 horas con un encuentro con representantes de la sociedad ceutí en el Parador, donde el rey se dirigirá a los asistentes. Los monarcas pasarán la noche en Ceuta y el miércoles viajarán a Melilla, la otra ciudad autónoma que todavía no habían visitado desde el comienzo del reinado.
Apoyo tras la crisis migratoria de julio
La visita se produce dos meses y medio después de la entrada masiva de migrantes desde Marruecos. Tras aquellos acontecimientos, más de 10.000 personas permanecieron en Ceuta, aunque muchas regresaron voluntariamente al país vecino. La situación ha ido recuperando la normalidad de forma progresiva, si bien todavía quedan personas llegadas durante aquella crisis.
La Casa Real llevaba tiempo trabajando en la visita a Ceuta y Melilla, los dos territorios españoles que Felipe VI y Letizia no habían visitado desde 2014. Los acontecimientos de julio han reforzado el significado de un desplazamiento con el que los monarcas quieren trasladar su respaldo a la población.
En las últimas semanas, Felipe VI también ha defendido que Ceuta, como frontera exterior de la Unión Europea, debe contar con la solidaridad de los demás Estados miembros. Durante la visita de Estado del presidente francés, Emmanuel Macron, el pasado 29 de septiembre, calificó de "inaceptable" lo ocurrido y recordó que la frontera afectada no era solo española, sino también europea.
El precedente de 2007
La última visita de unos monarcas españoles a Ceuta y Melilla tuvo lugar los días 6 y 7 de noviembre de 2007, cuando Juan Carlos I y Sofía viajaron a ambas ciudades durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El desplazamiento provocó malestar en Marruecos, que reclama la soberanía de ambos territorios.
En esta ocasión, las autoridades marroquíes no han expresado oficialmente su posición sobre el viaje de Felipe VI y Letizia. El rey Mohamed VI se refirió el pasado viernes a las relaciones con España en un discurso ante el Parlamento, en el que defendió que son una "elección soberana" de Marruecos y rechazó que puedan estar condicionadas por "amenazas" o "chantajes".
Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha destacado la importancia de mantener las relaciones bilaterales con Marruecos y ha descartado que la visita de los Reyes deba provocar una reacción del país vecino, al tratarse de un desplazamiento a dos ciudades españolas.