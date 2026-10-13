Espainiako errege-erreginak Ceutara joango dira gaur, migrazio-krisiaren ostean herritarrei babesa emateko
Felipe VI.ak eta Letiziak uztailaren 30ean eta 31n Marokotik igerian irteten saiatzen hil zirenak omenduko dituzte. Errege-erreginak gaua hirian igaroko dute, eta asteazkenean Melillara joango dira.
Espainiako errege-erreginak, Felipe VI.a eta Letizia, Ceutan izango dira gaur, asteartez, eta erregealdia hasi zutenetik (2014) Ceutan egingo duten lehen bidaia izango da. Besteak beste, harrera instituzionala egingo diete, Vicente Aleixandre ikastetxea bisitatuko dute, uztailaren amaierako migratzaileen sarrera masiboan hildako pertsonak omenduko dituzte eta Ceutako gizartearen ordezkariekin bilduko dira.
Eguna hasteko, Polizia Nazionaleko eta Guardia Zibileko agente ugari bildu dira udaletxearen inguruan. Bertan, Juan Jesus Vivas (PP) Hiri Autonomoko presidenteak, haren gobernu-taldeak eta diputatuek harrera egingo diete erregeei, 12:30ean. Harreran, Felipe VI.a Vivasekin bilduko da Autonomia jauregian, eta errege-erreginek hiriko giltzak jasoko dituzte.
16:45ean, Felipe VI.ak eta Letiziak Vicente Aleixandre Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxea bisitatuko dute. Ondoren, Sidi Embarekeko hilerri musulmanera joango dira. Bertan, uztailaren 30ean eta 31n Marokotik muga igerian igarotzen ari zirela hildakoen omenezko ekitaldia egingo da. Biktimetako batzuk hilerri horretan lurperatuta daude, izenik gabeko hilobietan, guztiak ezin izan baitituzte identifikatu.
Agenda ofiziala 19:00etan amaituko da, eta Ceutako gizartearen ordezkariekin topaketa egingo da Paradorean; bertan, Espainiako erregea bertaratuei zuzenduko zaie. Gaua Ceutan igaroko dute, eta asteazkenean Melillara joango dira.
Babesa, uztaileko migrazio-krisiaren ostean
Marokotik hainbat migratzaile sartu eta bi hilabete eta erdira izan da bisita. Horren ondoren, 10.000 pertsona baino gehiago geratu dira Ceutan, baina asko beren borondatez itzuli dira jatorrizko herrialdera. Egoera normal antzean dabil, arian-arian, nahiz eta krisi hartan iritsitakoak han dauden oraindik.
Errege Etxeak denbora zeraman Ceuta eta Melillara bisita egiteko nahian, Felipe VI.ak eta Letiziak 2014tik bisitatu gabe zituen Espainiako bi lurralde bakarrak baitira.
Azken asteetan, Felipe VI.ak Ceutak, Europar Batasunaren muga den aldetik, gainerako estatu kideen elkartasuna behar duela defendatu du.
2007ko aurrekaria
Espainiako errege-erreginak Ceuta eta Melillara egin zuten azken bisita 2007ko azaroaren 6an eta 7an izan zen, Juan Carlos I.a eta Sofia bi hirietara joan zirenean, Jose Luis Rodríguez Zapateroren Gobernuarekin. Desplazamenduak ondoeza eragin zuen Marokon, eta bi lurraldeen subiranotasunaren aldeko protestak egin ziren.
Oraingoan, Marokoko agintariek ez dute ofizialki adierazi Felipe VI.aren eta Letiziaren bidaiaren inguruan zer jarrera duten. Mohamed VI.a erregeak Espainiarekiko harremanei buruz hitz egin zuen joan den ostiralean, Parlamentuaren aurrean egindako hitzaldi batean. Bertan, Marokoren "lurralde subiranoa" direla defendatu zuen, eta "mehatxuek" eta "xantaiek" eragina izan ditzaketela adierazi zuen.
Bestalde, Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak azpimarratu du garrantzitsua dela Marokorekin aldebiko harremanak izatea, eta baztertu egin du errege-erreginen bisitak ondoko herrialdearen erreakziorik eragin behar duenik, Espainiako bi hiritara egindako bidaia baita.