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El objetivo de la huelga general del 11N es modificar la política de vivienda, según Lakuntza

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18:00 - 20:00
El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, hoy en Radio Euskadi. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Mitxel Lakuntza, ELA: Azaroaren 11ko grebaren helburua "hemengo instituzioak interpelatzea eta presionatzea" da

EITB

Última actualización

El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, ha señalado que ELA propuso el 5 de noviembre para salir a las calles en Euskal Herria, pero sin éxito. En una entrevista concedida a Radio Euskadi, ha añadido que para ELA era importante alejarse de la música electoralista. 

Sindicato Ela Huelgas Economía Política

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