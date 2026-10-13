¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.
El objetivo de la huelga general del 11N es modificar la política de vivienda, según Lakuntza
El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, ha señalado que ELA propuso el 5 de noviembre para salir a las calles en Euskal Herria, pero sin éxito. En una entrevista concedida a Radio Euskadi, ha añadido que para ELA era importante alejarse de la música electoralista.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Aizpurua: "La decisión sobre la 'Ley de Nietos' es aberrante, el derecho a voto es uno de los puntales de las democracias"
EN DIRECTO
Hace min.
Los Reyes de España visitan Ceuta para mostrar su apoyo a la población tras la crisis migratoria
EN DIRECTO
Hace min.
Vaquero: "Además de ser parte de un bloque u otro, tenemos que explicar qué queremos hacer por Euskadi"
EN DIRECTO
Hace min.
Hurtado abandona el Gobierno Vasco para encabezar la lista del PSE por Álava al Congreso
EN DIRECTO
Hace min.
Será noticia: ambiente preelectoral, protestas en el Estado francés y Felipe VI en Ceuta
EN DIRECTO
Hace min.
Ada Colau será la candidata de Frente Amplio, que mantiene la mano tendida a Podemos
EN DIRECTO
Hace min.
Podemos confirma el pacto con ERC para “contribuir” a sus listas en Cataluña
EN DIRECTO
Hace min.
El Tribunal Supremo mantiene la suspensión del derecho a voto de los nacionalizados por la ley de nietos
EN DIRECTO
Hace min.
EH Bildu llama a "mandar un mensaje claro al bloque reaccionario" el 14 de noviembre en Bilbao
Cargar más