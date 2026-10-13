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Azaroaren 11ko grebaren helburua "hemengo instituzioak interpelatzea eta presionatzea" da, Lakuntzaren arabera

Iragarkia
Mitxel Lakuntza ELA idazkari nagusia
18:00 - 20:00

Mitxel Lakuntza ELAren idazkari nagusia, gaur Radio Euskadin. Argazkia: EITB

EITB

Azken eguneratzea

Mitxel Lakuntza ELAren idazkari nagusiak adierazi duenaren arabera, ELAk data propio batean egin nahi zuen greba orokorra, azaroaren 5ean, Madrilgo giro politikotik urruntzeko eta "interferentziarik gabe" hemengo instituzioak presionatzeko 

Ela Sindikatua Grebak Ekonomia Politika

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