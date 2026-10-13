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Azaroaren 11ko grebaren helburua "hemengo instituzioak interpelatzea eta presionatzea" da, Lakuntzaren arabera
Mitxel Lakuntza ELAren idazkari nagusiak adierazi duenaren arabera, ELAk data propio batean egin nahi zuen greba orokorra, azaroaren 5ean, Madrilgo giro politikotik urruntzeko eta "interferentziarik gabe" hemengo instituzioak presionatzeko
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