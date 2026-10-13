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Será noticia: ambiente preelectoral, protestas en el Estado francés y Felipe VI en Ceuta

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.

(Foto de ARCHIVO) El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, a su llegada a una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 16 de septiembre de 2026, en Madrid (España). La crisis migratoria que vive Ceuta desde el pasado mes de julio vuelve a centrar las preguntas de la oposición al Gobierno en la sesión de control con preguntas cómo cuáles son los planes para la ciudad autónoma o si el Ejecutivo considera que ante la entrada irregular de los migrantes se ha degradado la imagen de España en el exterior. Diego Radamés / Europa Press 16 SEPTIEMBRE 2026;DIPUTADOS;CONGRESO;SESIÓN DE CONTROL; 16/9/2026
Rufián, en una imagen de archivo. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: hauteskunde aurreko giroa, protestak Frantziako Estatuan eta Felipe VI.a Ceutan

EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 7 de octubre de 2026:

- Ambiente preelectoral: El proceso electoral está en marcha con las candidaturas haciéndose oficiales, y también se están produciendo movimientos políticos significativos, entre ellos la alianza entre ERC y Podemos, y el Frente Amplio de Ada Colau, abierto a la entrada de Podemos.

- Protestas en el Estado francés: Los sindicatos de estudiantes franceses realizarán este martes numerosas manifestaciones en protesta por las condiciones educativas en los institutos.

- Felipe VI en Ceuta: El rey de España acude por primera vez a la ciudad autónoma, donde no ha estado ni desde que es príncipe ni rey. Está por ver cuál será la reacción de Marruecos.

Elecciones Generales Migración Rey Felipe VI de España Francia Iparralde Política

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