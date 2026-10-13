Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 7 de octubre de 2026:

- Ambiente preelectoral: El proceso electoral está en marcha con las candidaturas haciéndose oficiales, y también se están produciendo movimientos políticos significativos, entre ellos la alianza entre ERC y Podemos, y el Frente Amplio de Ada Colau, abierto a la entrada de Podemos.

- Protestas en el Estado francés: Los sindicatos de estudiantes franceses realizarán este martes numerosas manifestaciones en protesta por las condiciones educativas en los institutos.

- Felipe VI en Ceuta: El rey de España acude por primera vez a la ciudad autónoma, donde no ha estado ni desde que es príncipe ni rey. Está por ver cuál será la reacción de Marruecos.