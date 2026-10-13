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Albiste izango dira: hauteskunde aurreko giroa, protestak Frantziako Estatuan eta Felipe VI.a Ceutan
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko urriaren 13an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Hauteskunde aurreko giroa: Hautagaitzak ofizial egiten ari diren honetan, mugimendu politiko esanguratsuak ere gertatzen ari dira, tartean ERCren eta Podemosen arteko aliantza eta Ada Colauren Fronte Zabalak atea ireki dio Podemosi.
- Protestak Frantziako Estatuan: Frantziako ikasleen sindikatuek manifestazio ugari egingo dituzte astearte honetan, institutuetako hezkuntza baldintzak salatzeko.
- Felipe VI.a Ceutan: Espainiako erregea lehenengo aldiz joango da hiri autonomora, ez baita bertan egon ez printzipe ez errege denetik. Ikusteko dago zein izango de Marokoren erreakzioa.
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