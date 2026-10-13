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Albiste izango dira: hauteskunde aurreko giroa, protestak Frantziako Estatuan eta Felipe VI.a Ceutan

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
(Foto de ARCHIVO) El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, a su llegada a una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 16 de septiembre de 2026, en Madrid (España). La crisis migratoria que vive Ceuta desde el pasado mes de julio vuelve a centrar las preguntas de la oposición al Gobierno en la sesión de control con preguntas cómo cuáles son los planes para la ciudad autónoma o si el Ejecutivo considera que ante la entrada irregular de los migrantes se ha degradado la imagen de España en el exterior. Diego Radamés / Europa Press 16 SEPTIEMBRE 2026;DIPUTADOS;CONGRESO;SESIÓN DE CONTROL; 16/9/2026
Rufián, en una imagen de archivo. Foto: EFE

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko urriaren 13an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Hauteskunde aurreko giroa: Hautagaitzak ofizial egiten ari diren honetan, mugimendu politiko esanguratsuak ere gertatzen ari dira, tartean ERCren eta Podemosen arteko aliantza eta Ada Colauren Fronte Zabalak atea ireki dio Podemosi.

- Protestak Frantziako Estatuan: Frantziako ikasleen sindikatuek manifestazio ugari egingo dituzte astearte honetan, institutuetako hezkuntza baldintzak salatzeko.

- Felipe VI.a Ceutan: Espainiako erregea lehenengo aldiz joango da hiri autonomora, ez baita bertan egon ez printzipe ez errege denetik. Ikusteko dago zein izango de Marokoren erreakzioa.

Hauteskunde Orokorrak Migrazioa Espainiako Felipe VI.a Frantzia Iparralde Politika

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