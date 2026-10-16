EH Bildu propone a Oskar Matute, Mikel Otero, Oihana Etxebarrieta y Eneka Maiz para encabezar las listas al Congreso
EH Bildu ha presentado sus propuestas de candidaturas para las elecciones generales del 29 de noviembre. Oskar Matute e Idurre Bideguren liderarán las listas al Congreso y al Senado por Bizkaia, respectivamente, mientras que Mikel Otero y Josu Estarrona lo harán por Araba, Oihana Etxebarrieta y Sonia Jacinto por Gipuzkoa, y Eneka Maiz y Floren Aoiz por Nafarroa.
La Mesa Política de EH Bildu ha dado a conocer sus propuestas para las candidaturas al Congreso y al Senado en los cuatro territorios de Hego Euskal Herria. La formación apuesta por dar continuidad al trabajo parlamentario de los últimos años, impulsar el relevo generacional e incorporar perfiles con experiencia política e institucional.
En Bizkaia, Oskar Matute encabezará la lista al Congreso y será la propuesta para asumir la portavocía del grupo parlamentario en la Cámara Baja. Por su parte, Idurre Bideguren, exalcaldesa de Bermeo y actual senadora autonómica, liderará la candidatura al Senado y será la propuesta para ejercer la portavocía en la Cámara Alta.
Candidaturas al Congreso
En Araba, Mikel Otero encabezará la lista al Congreso. Le seguirán Eba Blanco, secretaria general de Eusko Alkartasuna y vicepresidenta segunda del Parlamento Vasco; Jon Ruiz de Pinedo y Aitziber Salazar.
En Bizkaia, Oskar Matute liderará la candidatura y asumirá la portavocía de EH Bildu en la Cámara Baja si prospera la propuesta. Marije Fullaondo, que ya fue diputada en la XV Legislatura, ocupará el segundo puesto. También figuran en los primeros puestos Andoni Rojo, Garazi Zalbidea, Markel Rio, Izortze Santin, Ina Robles y Ane Muguruza.
En Gipuzkoa, la cabeza de lista será Oihana Etxebarrieta, parlamentaria vasca desde 2016. Gorka Elejabarrieta ocupará el segundo puesto, seguido de la alcaldesa de Errenteria-Orereta, Aizpea Otaegi. La candidatura incorpora también a representantes del municipalismo, entre ellos los alcaldes de Hernani y Zumaia, Xabier Lertxundi e Iñaki Ostolaza.
En Nafarroa, Eneka Maiz encabezará la lista al Congreso. Le seguirán el alcalde de Atarrabia, Mikel Oteiza, Ainhoa Bueno y el exalcalde de Tafalla Arturo Goldaracena. También figura Bel Pozueta.
Candidaturas al Senado
En Araba, EH Bildu vuelve a apostar por Josu Estarrona, que logró por primera vez un escaño de la formación en el Senado por este territorio. Le acompañarán Ainhize Solaun y Manu Martinez.
En Bizkaia, la candidatura estará encabezada por Idurre Bideguren, exalcaldesa de Bermeo y actual senadora autonómica. Martin Arrasate y Aitziber Ibaibarriaga completan la lista.
En Gipuzkoa, Sonia Jacinto, secretaria de Organización de EH Bildu, liderará la candidatura. Mario Zubiaga y Olaia Duarte ocuparán los otros dos puestos.
Por último, en Nafarroa, la lista estará encabezada por Floren Aoiz, responsable de Relaciones Políticas de EH Bildu en el Estado español, escritor y presidente de la Fundación Iratzar. Paula Garcia y Angel Martin completan la candidatura.
EH Bildu reivindica su trabajo en Madrid
La dirección de EH Bildu, reunida en Donostia, ha reconocido el compromiso de Mertxe Aizpurua, Bel Pozueta y Jon Iñarritu, así como la labor desarrollada durante los últimos años por los grupos parlamentarios de la formación en el Congreso y el Senado.
La Mesa Política valora positivamente ese trabajo y considera que ha contribuido a que Euskal Herria esté en mejores condiciones para afrontar los próximos retos.