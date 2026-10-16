EH Bildu propone a Oskar Matute, Mikel Otero, Oihana Etxebarrieta y Eneka Maiz para encabezar las listas al Congreso

EH Bildu ha presentado sus propuestas de candidaturas para las elecciones generales del 29 de noviembre. Oskar Matute e Idurre Bideguren liderarán las listas al Congreso y al Senado por Bizkaia, respectivamente, mientras que Mikel Otero y Josu Estarrona lo harán por Araba, Oihana Etxebarrieta y Sonia Jacinto por Gipuzkoa, y Eneka Maiz y Floren Aoiz por Nafarroa.

La Mesa Política de EH Bildu ha dado a conocer sus propuestas para las candidaturas al Congreso y al Senado en los cuatro territorios de Hego Euskal Herria. La formación apuesta por dar continuidad al trabajo parlamentario de los últimos años, impulsar el relevo generacional e incorporar perfiles con experiencia política e institucional.

En Bizkaia, Oskar Matute encabezará la lista al Congreso y será la propuesta para asumir la portavocía del grupo parlamentario en la Cámara Baja. Por su parte, Idurre Bideguren, exalcaldesa de Bermeo y actual senadora autonómica, liderará la candidatura al Senado y será la propuesta para ejercer la portavocía en la Cámara Alta.