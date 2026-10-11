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Mertxe Aizpurua no será candidata por EH Bildu al Congreso

EH Bildu ha abierto el proceso de renovación para elegir candidaturas en los tres territorios históricos. Los nombres se conocerán a finales de la semana que viene.
(Foto de ARCHIVO) La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 24 de junio de 2026, en Madrid (España). El presidente del Gobierno comparece en la Cámara Baja para informar sobre la situación política tras el avance de las investigaciones contra su esposa, el ‘caso Leire’ y el expresidente Zapatero, además de la condena del Tribunal Supremo al exministro Ábalos, a su asesor, Koldo, y al empresario Víctor de Aldama. Eduardo Parra / Europa Press 24/6/2026
Mertxe Aizpurua ha sido diputada en el Congreso durante dos legislaturas. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Mertxe Aizpurua ez da EH Bilduren hautagaia izango Kongresurako

EITB

Última actualización

Mertxe Aizpurua no será candidata por EH Bildu al Congreso de los Diputados en las elecciones generales del 29 de noviembre, según ha podido saber EITB.

Se trata de una decisión de la propia Aizpurua, que considera que ha terminado un ciclo. La hasta ahora portavoz del grupo parlamentario tiene 66 años y su idea es jubilarse.

Mertxe Aizpurua ha sido diputada en el Congreso desde el 2019, donde ha llevado el liderazgo del grupo de EH Bildu.

EH Bildu ha abierto el proceso de renovación para elegir candidaturas en Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra. Los nombres se conocerán a finales de la semana que viene. 

EH Bildu Congreso Diputados Elecciones Generales Política

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