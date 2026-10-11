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Mertxe Aizpurua no será candidata por EH Bildu al Congreso
EH Bildu ha abierto el proceso de renovación para elegir candidaturas en los tres territorios históricos. Los nombres se conocerán a finales de la semana que viene.
Euskaraz irakurri: Mertxe Aizpurua ez da EH Bilduren hautagaia izango Kongresurako
Mertxe Aizpurua no será candidata por EH Bildu al Congreso de los Diputados en las elecciones generales del 29 de noviembre, según ha podido saber EITB.
Se trata de una decisión de la propia Aizpurua, que considera que ha terminado un ciclo. La hasta ahora portavoz del grupo parlamentario tiene 66 años y su idea es jubilarse.
Mertxe Aizpurua ha sido diputada en el Congreso desde el 2019, donde ha llevado el liderazgo del grupo de EH Bildu.
EH Bildu ha abierto el proceso de renovación para elegir candidaturas en Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra. Los nombres se conocerán a finales de la semana que viene.
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