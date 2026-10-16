Marruecos conocía que se preparaba la entrada masiva de migrantes a Ceuta, según el CNI

El informe que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha entregado a la jueza de la Audiencia Nacional que investiga la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta de finales de julio, María Tardón, dice que Marruecos conocía previamente que se estaba preparando la entrada masiva de migrantes a Ceuta los días 30 y 31 de julio y sus autoridades "eran plenamente conscientes de que se iba a producir ese flujo".

Los servicios secretos españoles señalan que han continuado realizando investigaciones para "determinar con mayor detalle lo sucedido tras la fase más aguda de la crisis" y precisan que "buena parte de las informaciones y análisis recogidos" en su informe se basan en indagaciones posteriores a los días 30 y 31 de julio.

"Estas investigaciones permiten confirmar que las autoridades marroquíes eran conscientes, días antes de que se produjera la entrada masiva, de que se estaba generando una situación anómala en términos de posibles intentos de entradas irregulares a Ceuta, y que habían decidido reforzar el dispositivo de seguridad existente hasta ese momento", aseguran. A su entender, las autoridades marroquíes "conocían con detalle la existencia de convocatorias en redes sociales".

No obstante, el CNI asegura que "en la práctica mostraron una implicación muy irregular en la prevención y control de la crisis". Aseguran que hasta el día anterior a la entrada masiva, mostraron "una cierta proactividad en la interceptación de nadadores". En cambio, cuando la afluencia comenzó a aumentar "se observa un insuficiente despliegue de las fuerzas de seguridad". Afirma, además, que no se observó una "reacción proactiva por parte de las autoridades marroquíes ante la pérdida de control de la situación".