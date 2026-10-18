MEMORIA HISTÓRICA
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Homenaje a las 200 personas fusiladas y enterradas en Hernani entre septiembre y noviembre de 1936

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: 1936ko irailetik azarora Hernanin fusilatu eta lurperatu zituzten 200 pertsonei omenaldia

EITB

Última actualización

Homenaje en Hernani a los vecinos fusilados en otoño del 36 y también a los desaparecidos en la Guerra Civil. Una iniciativa del ayuntamiento con el que ha puesto fin al programa que ha organizado por los 90 años del golpe de estado de Franco. El consistorio hernaniarra ha organizado numerosos actos para recuperar la memoria y la dignidad de los las víctimas del franquismo. 

Hernani Franquismo Memoria Histórica Política

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