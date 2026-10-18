MEMORIA HISTORIKOA
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1936ko irailetik azarora Hernanin fusilatu eta lurperatu zituzten 200 pertsonei omenaldia

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Hernaniko hilerrian ekitaldi hunkigarria egin diete gerra zibilean fusilatu zituzten hernaniarrei  eta desagertutakoei. Modu horretan eman diote amaiera 36koo altxamenduaren 90. urteurrena gogoratzeko antolatu duten “90 urte: ahanzturatik memoriara” programari. Udalak azpimarratu du Francoren errepresioak eragindako zorra oso handia dela oraindik ere.

Hernani Frankismoa Memoria Historikoa Politika

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