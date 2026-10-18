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1936ko irailetik azarora Hernanin fusilatu eta lurperatu zituzten 200 pertsonei omenaldia
Hernaniko hilerrian ekitaldi hunkigarria egin diete gerra zibilean fusilatu zituzten hernaniarrei eta desagertutakoei. Modu horretan eman diote amaiera 36koo altxamenduaren 90. urteurrena gogoratzeko antolatu duten “90 urte: ahanzturatik memoriara” programari. Udalak azpimarratu du Francoren errepresioak eragindako zorra oso handia dela oraindik ere.
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