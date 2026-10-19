El Constitucional decidirá esta semana si admite el recurso del Defensor del Pueblo contra la suspensión de voto a la ley de nietos

El Tribunal Constitucional (TC) ha acordado decidir en el Pleno de esta semana si admite o no a trámite el recurso del Defensor del Pueblo contra la decisión del Tribunal Supremo de suspender el voto en las próximas elecciones generales para los nacionalizados por la ley de nietos que no demuestren que son descendientes de exiliados.



Según ha comunicado este lunes la corte de garantías, todos los magistrados van a estudiar el recurso de amparo después de que una de las secciones que conforman el tribunal haya pedido elevar el asunto al Pleno, que se reúne de martes a jueves.



Los doce magistrados tendrán que decidir sobre la admisión del recurso interpuesto por el organismo que dirige Ángel Gabilondo y, en su caso, sobre la pretensión cautelar que en el mismo se formula.



En su recurso, el Defensor del Pueblo reclama al TC que "aprecie la concurrencia de una urgencia excepcional" y decrete "de forma inmediata" la medida cautelarísima de suspender los autos del Supremo que por partida doble, en septiembre y en octubre, confirmaron la paralización del voto de forma cautelar mientras el Supremo analiza el fondo del asunto.



También quiere que el Constitucional ordene a la Junta Electoral Central que se mantenga la vigencia e inclusión de los ciudadanos residentes en el extranjero e inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) "de la manera anterior a esas resoluciones, de modo que puedan, si así lo desean, ejercitar su derecho al sufragio activo en las próximas elecciones generales".



Para el Defensor del Pueblo, la celebración de elecciones generales el próximo 29 de noviembre "conlleva una serie de trámites y actos preclusivos muy próximos en el tiempo que, en este caso, no podrían cumplirse de no adoptarse la medida cautelar de manera inmediata".