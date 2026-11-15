ELECCIONES GENERALES
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Campaña electoral en Euskadi: Estos han sido los principales mensajes y actos del domingo

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Portada campaña 29N Elecciones generales es
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Hauteskunde kanpaina Euskadin: Hauek izan dira igandeko mezu eta ekitaldi nagusiak

Agencias | EITB

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