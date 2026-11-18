ELECCIONES GENERALES
Sexto día de campaña electoral en Euskadi: estos son los principales actos del día
EH Bildu pide levantar una "ola por el derecho a la vivienda"
La vivienda también ha sido el tema central del acto de EH Bildu esta mañana. En Sestao, el cabeza de lista al Congreso por Bizkaia, Oskar Matute, ha hecho un llamamiento para que el próximo día 29 vascos y vascas "levanten una ola por el derecho a la vivienda" y ha pedido "más fuerza" para la formación soberanista en Madrid para acabar con la especulación. El candidato de EH Bildu ha asegurado que "las soluciones pasan por regular e intervenir el mal llamado mercado del alquiler, regular para que el rentismo no sea norma y para que el negocio de paso a la función social".
"Hay que modificar la Ley de Suelo para construir más, y más rápido"
Además, Sagastizabal ha insistido en que es necesario “seguir trabajando en la ampliación de la oferta de vivienda, tanto pública como privada”, para lo que la formación jeltzale propone “modificar la Ley del Suelo para construir más y más rápido” y “favorecer que más viviendas se incorporen al mercado”.
El PNV apuesta por proteger "al inquilino vulnerable" y, a la vez, al "pequeño propietario"
Uno de los primeros actos políticos de la mañana ha sido el del PNV, en Leioa. En este caso, la temática elegida ha sido la de la vivienda. Los jeltzales han defendido una “política integral” en materia de vivienda, “que no enfrente a propietarios e inquilinos, sin vetos y sin demonizar a nadie”. Idoia Sagastizabal, candidata por Bizkaia, apuesta por proteger “al inquilino vulnerable” y, a la vez, “dar seguridad al pequeño propietario”.
Primer debate electoral en EITB, este jueves. Toda la información, aquí
Actos de campaña para el miércoles 18
Egun on! Aquí tienes la agenda de campaña de este miércoles 18 de noviembre en Euskadi:
* PSE-EE: Sestao (11:00) / Eibar (18:30)
* PNV: Leioa (11:00) / Llodio (19:00)
* EH Bildu: Sestao (11:00) /Arrasate (19:00)
* PP: Bilbao (11:00) /Lasarte Oria (17:00)
* Frente Amplio: Errenteria (17:00)