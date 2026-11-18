La vivienda también ha sido el tema central del acto de EH Bildu esta mañana. En Sestao, el cabeza de lista al Congreso por Bizkaia, Oskar Matute, ha hecho un llamamiento para que el próximo día 29 vascos y vascas "levanten una ola por el derecho a la vivienda" y ha pedido "más fuerza" para la formación soberanista en Madrid para acabar con la especulación. El candidato de EH Bildu ha asegurado que "las soluciones pasan por regular e intervenir el mal llamado mercado del alquiler, regular para que el rentismo no sea norma y para que el negocio de paso a la función social".