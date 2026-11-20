Pensiones, vivienda y memoria, temas centrales en los actos matutinos
Patxi López: "Feijóo, como no tiene ideas, pues insulta"
Según ha añadido Patxi López, Feijóo "no tiene ideas". "Y, como no tiene ideas, pues insulta". "Cuando hay que poner propuestas encima de la mesa, como no tiene ninguna, insulta. Cuando le decimos cuál es su alternativa para este país, como no tiene, insulta", ha insistido.
Patxi López afirma que Feijóo fue "maleducado y mentiroso" en el cara a cara de anoche
El cabeza de lista del PSE-EE al Congreso por Bizkaia, Patxi López, ha considerado que el debate a dos celebrado este jueves entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Alberto Núñez Feijóo fue el "retrato" de "lo mentiroso y maleducado que es" el líder del PP, quien "como no tiene ideas, insulta". En un acto electoral celebrado este viernes en Ermua, López ha asegurado que "la mentira y la mala educación nunca son ganadores de nada".
Elejabarrieta: "Por Euskal Herria no van a pasar los mismos que mataron a Santi y a Josu"
En este sentido, Elejabarrieta ha advertido de que "por Euskal Herria, hoy, no van a pasar los mismos que mataron a Santi y a Josu y que ahora amenazan con hacer retroceder a nuestro pueblo y a nuestra sociedad". Tras subrayar que "la sociedad vasca está firmemente comprometida con esa memoria" ha remarcado que "frente a la negativa a reconocer a todas las víctimas, desde EH Bildu seguiremos defendiendo una memoria inclusiva, una memoria que reconozca a todas y cada una de las víctimas", ha reiterado. El candidato de EH Bildu ha exigido también "la implicación del Estado español en este proceso".
EH Bildu pide "verdad, justicia y reparación" para todas las víctimas
EH Bildu ha celebrado un acto en homenaje a Santi Brouard y Josu Muguruza en el 42 aniversario de su asesinato. El homenaje ha tenido lugar en Bilbao, y, allí, Gorka Elejabarrieta, ha reclamado "verdad, justicia y reparación para todas las víctimas". "El Estado español debe recorrer el camino del reconocimiento y la reparación. Levantar el manto de impunidad y secretismo que se ha mantenido durante tantos años es una cuestión de justicia y de honestidad hacia este pueblo", ha dicho.
El PP critica el modelo "intervencionista" de los partidos ante la crisis de la vivienda
Jon Echeverría, candidato del PP por Gipuzkoa, se ha referido esta mañana a la situación de la vivienda, un problema ante el que, según ha indicado, "todos los partidos aplican el mismo modelo intervencionista" procedente "del sindicato de inquilinas". Echeverría ha señalado que, "frente a este modelo decadente", su partido propone construir un millón de viviendas en todo el Estado español, y en Gipuzkoa empezar por los ámbitos donostiarras de Auditz Akular y Antondegi que, como ha comentado, "llevan muchísimo tiempo paralizados".
Frente Amplio se compromete a blindar las pensiones públicas y prohibir su privatización
Frente Amplio se ha comprometido a blindar las pensiones públicas y prohibir su privatización para que “nuestras personas mayores duerman tranquilas sabiendo que ningún gobierno podrá recortar ni privatizar las pensiones”, ha asegurado la candidata al Congreso por Gipuzkoa, Rosa Rubio, en el acto celebrado hoy en la localidad de Eibar. Rosa Rubio ha anunciado también que Frente Amplio defenderá que las pensiones se revaloricen siempre con el IPC y la equiparación de la pensión mínima al SMI para garantizar vidas dignas.
Los 5 compromisos del PNV "por la democracia, la libertad y el autogobierno"
Maribel Vaquero ha afirmado que el primero de esos compromisos del PNV es defender "la memoria, verdad, justicia y reparación para quienes lucharon por las libertades y sufrieron tanto la represión franquista como la injusticia de la violencia y el terrorismo en cualquiera de sus formas". En segundo lugar, ha situado la democracia, insistiendo en que "no habrá ninguna concesión al autoritarismo" por parte del PNV. En tercer lugar, ha citado "la dignidad de las personas en el centro de la actuación pública" de la formación jeltzale, con una "firme defensa de los derechos humanos y justicia social para todos". En cuarto lugar, se ha comprometido con el autogobierno de Euskadi, y, por último, ha asegurado que estos compromisos "no se quedarán en una mera declaración pública" sino que el PNV lo traducirá en acciones, con el impulso de iniciativas e intervenciones en el Congreso y el Senado.
El PNV reivindica el voto vasco "frente al fascismo", en el aniversario de la muerte de Franco
El PNV ha reivindicado este 20 de noviembre, fecha en la que murió el dictador Francisco Franco hace 51 años, el valor de "la voluntad libre expresada en las urnas y el voto vasco frente al fascismo y el autoritarismo", y ha presentado cinco compromisos públicos que adquieren los candidatos de la formación jeltzale en defensa de la democracia, la libertad y el autogobierno.
Agenda de campaña para este viernes 20 de noviembre
Egun on! Estos son los principales actos programados para hoy:
- PSE: Ermua (11;30) /Donostia (18:30)
- PNV: Donostia (11:00) / Getxo (19:00)
- EH Bildu: Bilbao (12:00) / Bilbao (19:00)
- PP: Errenteria (11:00) / Getxo (19:00)
- Frente Amplio: Eibar (11:30) / Portugalete (17:00)