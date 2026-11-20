Pentsioak, etxebizitza eta memoria izan dira gaurko gai nagusiak goizeko ekitaldietan
Patxi Lopez: "Feijook, ideiarik ez duenez, iraina erabiltzen du"
Patxi Lopezek gaineratu duenez, Feijook "ez du ideia bat ere". "Eta, ideiarik ez duenez, iraindu egiten du". "Mahai gainean proposamenak jarri behar direnean, bat ere ez duenez, iraindu egiten du. Herri honetarako bere alternatiba zein den esaten diogunean, ez daukanez, iraindu egiten du ", errepikatu du.
Patxi Lopezen ustez, Feijoo "gezurretan" ibili zen atzoko eztabaidan
Patxi Lopez Kongresurako PSE-EEren Bizkaiko zerrendaburuak adierazi du Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentearen eta Alberto Nuñez Feijooren artean izandako atzo izandako eztabaidan "PPren liderra zein gezurti eta zein gaizki hezia den" argi geratu zela. Ermuan sozialisten egin duten ekitaldian, Patxi Lopezek gaineratu du "gezurrak eta heziketa txarra" ez direla inoiz "garaile" izaten.
Elejabarrieta: "Euskal Herritik, gaur, ez dira Santi eta Josu hil zituzten berberak pasatuko"
Elejabarrietak ohartarazi duenez, "Euskal Herritik, gaur, ez dira Santi eta Josu hil zituzten berberak pasatuko". "Orain, gure herria eta gizartea atzerarazteko mehatxua egiten dute", gaineratu du. "Euskal gizartea memoria horrekin erabat konprometituta" dagoela azpimarratu ostean, "biktima guztiak aitortzeari uko egitearen aurrean, EH Bilduk memoria inklusiboa defendatzen jarraituko du, biktima guzti-guztiak aintzat hartuko dituen memoria", berretsi du. "Espainiako Estatua prozesu honetan inplikatzea" ere eskatu du EH Bilduko hautagaiak.
Biktima guztientzat "egia, justizia eta erreparazioa" eskatu du EH Bilduk
EH Bilduk Santi Brouarden eta Josu Muguruzaren omenez ekitaldia egin du Bilbon. Omenaldi horretan, Gorka Elejabarrieta hautagaiak biktima guztientzat "egia, justizia eta erreparazioa" eskatu du. "Espainiako Estatuak aitortzaren eta erreparazioaren bidea egin behar du. Hainbestetan mantendu den inpunitate eta sekretismo mantua altxatzea justizia eta zintzotasun kontua da herri honekiko", gaineratu du.
Etxebizitza kudeatzeko alderdi batzuek erabiltzen duten "eredu interbentzionista" kritikatu du PPk
Jon Echeverria PPren Gipuzkoako hautagaiak etxebizitzaren egoerari buruz hitz egin du gaur goizean. Adierazi duenez, arazo horren aurrean "alderdi guztiek maizterren sindikatutik datorren eredu interbentzionista bera aplikatzen dute". Echeverriak adierazi duenez, "eredu dekadente honen aurrean", bere alderdiak Espainiako Estatu osoan milioi bat etxebizitza eraikitzea proposatzen du, eta Gipuzkoan Auditz Akularretik eta Antondegitik hastea, "denbora asko daramatelako geldirik".
Fronte Zabalak pentsio publikoak blindatzeko eta pribatizazioa debekatzeko konpromisoa hartu du
Fronte Zabalak pentsio publikoak blindatzeko eta pribatizazioa debekatzeko konpromisoa hartu du, “gure adinekoek lo lasai egin dezaten, jakinda ezein gobernuk ezin izango dituela pentsioak murriztu edo pribatizatu”, ziurtatu du Rosa Rubio Kongresurako Gipuzkoako hautagaiak gaur Eibarren egindako ekitaldian. Rubiok iragarri duenez, Fronte Zabalak pentsioen balioa beti KPIaren arabera handitzea eta gutxieneko pentsioa LGSarekin parekatzea defendatuko du, bizitza duinak bermatzeko.
EAJren bost konpromisoak
Konpromiso horiek zerrendatu egin ditu Maribel Vaquerok. Lehenik eta behin, memoria defendatzea “egia, justizia eta erreparazioa askatasunen alde borrokatu zirenentzat eta errepresio frankista eta indarkeriaren eta terrorismoaren indarkeria sufritu zutenentzat”. Bigarrenik, demokrazia, EAJren aldetik “autoritarismoari kontzesiorik egingo ez zaiola” argi utziz. Hirugarrenik “pertsonen duintasuna” jeltzaleen jardunaren erdigunean, “giza eskubideen eta denontzako defentsa irmoa eginez. Laugarren tokian hitzeman du Euskadiko autogobernuaren defentsa, eta horri lotuta dago “euskal nortasunaren zaintza, euskararena, gure kulturarena, gure erakundeetan eta Euskal Herriak erabakitzeko duen eskubidearena”. Amaitzeko ziurtatu du konpromiso hauek ez direla adierazpen publiko batean geratuko , ekintza bihurtuko dituztelako hitzez eta egitez Kongresuan eta Senatuan ekimenak sustatuz.
EAJ:"Euskal botoa faszismoari eta autoritarismoari aurre egiteko tresna izango da"
51 urte bete dira gaur Francisco Franco diktadorea hil zenetik. Eta gaurko ekitaldian, EAJk aldarrikatu egin du "hautestontzietan adierazitako borondate askearen balioa" Ildo beretik, "euskal botoa faszismoari eta autoritarismoari aurre egiteko tresna" izango dela gaineratu du.. Helburu horrekin, Donostiako Aiete Jauregitik eman ditu ezagutzera talde jeltzaleko hautagaiek "demokraziaren, askatasunaren eta autogobernuaren defentsan" hitzeman dituzten bost konpromiso.
Ostiraleko ekitaldi nagusiak:
Egun on! Hauek dira ostiralerako aurreikusitako ekitaldi politiko nagusiak:
- PSE: Ermua (11:30) /Donostia (18:30)
- PNV: Donostia (11:00) / Getxo (19:00)
- EH Bildu: Bilbo (12:00) / Bilbo (19:00)
- PP: Errenteria (11:00) / Getxo (19:00)
- Fronte Zabala: Eibar (11:30) / Portugalete (17:00)