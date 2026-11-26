Inicio Política Elecciones Elecciones Generales ELECCIONES GENERALES Compartir Guardar Quitar de mi lista ¿Quieres guardar el contenido? Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain. Iniciar sesión Vivienda y Memoria han sido los temas centrales de los mítines y actos de la mañana del jueves Publicidad Bideoa hasi To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video 18:00 - 20:00 Euskaraz irakurri: Etxebizitza eta Memoria izan dira ostegun goizeko mitin eta ekitaldietako gai nagusiak EITB 26/11/2026 - 15:29 Última actualización 26/11/2026 - 15:29