Inicio Política Elecciones Elecciones Generales ELECCIONES GENERALES Compartir Guardar Quitar de mi lista ¿Quieres guardar el contenido? Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain. Iniciar sesión En el último día de campaña electoral, estos han sido los principales actos y mensajes en Euskadi Publicidad Bideoa hasi To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video 18:00 - 20:00 Euskaraz irakurri: Hauteskunde kanpainaren azken egunean, hauek izan dira ekitaldi eta mezu nagusiak Euskadin EITB 27/11/2026 - 15:21 Última actualización 27/11/2026 - 15:21