Inicio Política Elecciones Elecciones Generales ELECCIONES GENERALES Compartir Guardar Quitar de mi lista ¿Quieres guardar el contenido? Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain. Iniciar sesión Patxi López, candidato del PSE-EE al Congreso, en la entrevista política de ETB2 Publicidad Bideoa hasi To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video 18:00 - 20:00 Euskaraz irakurri: Patxi Lopez, PSE-EEren Kongresurako hautagaia, ETB2ko elkarrizketa politikoan EITB 27/11/2026 - 16:00 Última actualización 27/11/2026 - 16:00