Netanyahu planea tomar Gaza en cinco meses y desplazar cerca de un millón de palestinos

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reunirá este jueves por la tarde a su gabinete de seguridad, que incluye a varios de los ministros de su Ejecutivo, para tomar una decisión sobre la ocupación de toda Gaza. Iba a tomar la decisión anteayer, pero ha suscitado muchas críticas, a nivel internacional pero también en el propio Israel, porque tanto ciudadanos como varios militares han dicho que no son partidarios de la ocupación total.

La intención del primer ministro es clara: hacer suya toda Gaza en cinco meses, mediante la movilización de un gran dispositivo bélico integrado por cinco divisiones del ejército, cada una de ellas formada a su vez por más de 10 000 militares. Esto supondría desplazar alrededor de un millón de palestinos. Así se estima en una de las propuestas que este jueves estudiará el Consejo de Seguridad de Israel y que tiene las mayores probabilidades de salir adelante, según adelanta el diario Jerusalem.

La reunión está prevista a las seis de la tarde (hora local),y se espera que el gabinete de luz verde al plan de Netanyahu para tomar el control de toda la Franja, un plan que permitiría llevar a cabo ataques a lo largo y ancho de Gaza, así como incursiones en zonas donde hay rehenes, a pesar de la postura en contra la jerarquía castrense, encabezada por el jefe del Estado Mayor, Eyal Zemir, el ministro de Exteriores, Gedeon Sa'ar, y miembros de la oposición.

Mientras tanto, el Ejército sigue actuando contra la Franja. 13 personas han muerto en los ataques de esta madrugada. Los datos que difunden desde las ONG también demuestran que las ofensivas no cesan.

La última denuncia de Humans Rights Watch es la matanza en las escuelas de Gaza. Los ataques aéreos de Israel han golpeado más de 500 edificios escolares, muchos de los cuales sirven de refugio a los desplazados.